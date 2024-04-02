Подробности побега арестантов из ИВС в Актобе сообщили в суде

В суде №2 Актобе вынесли приговор троим мужчинам, сбежавшим из-под стражи, передаёт BaigeNews.kz.

Подсудимого Е. задержали в ноябре 2023 года за кражу из ювелирной лавки, расположенной в ТРЦ "Keruen City". Мужчина вынес 10 000 тенге, 253 золотых украшения на сумму 23 591 940 тенге и оборудование (планшетки с замшевой отделкой) на сумму 1 123 500 тенге, причинив продавцу материальный ущерб в размере 24 725 440 тенге.

Граждан К. и П. задержали после того, как в июне 2023 года они пристали к прохожим с предложением купить "курительный аппарат" за 3 000 тенге. А услышав отказ, стали ругаться, кидать в людей камнями.

"Подсудимый П., подойдя сзади, ударил потерпевшего Ш. в челюсть, затем подсудимые начали кидать подобранные с земли камни в потерпевших, причинив им лёгкий вред здоровью, после чего скрылись с места преступления", - уточнили в суде.

Третий рассматриваемый эпизод - побег из-под стражи.

"По подозрению в совершении уголовных правонарушений подсудимые были водворены в ИВС УП Актобе. 12 ноября примерно в 3:24 сокамерники Е. и К., заметив, что дверь от камеры не заперта, а также открыто окошко, предназначенное для подачи пищи заключённым, окрикнули сотрудников ИВС. Убедившись, что сотрудники не отвечают и спят, Е. вытащив руку из окошка для подачи пищи, потянув на себя с силой крючок запирающий дверь с наружной стороны, открыл железную дверь. Далее, Е. и К., выйдя из камеры, подойдя к железной запертой магнитом двери, обхватив руками провод, дернув его, вывели из строя и вышли через данную дверь из здания. После, выпрыгнув через железные ворота, скрылись с места совершения преступления", - сообщили в суде.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, Е. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, К. осуждён к 3 годам 3 месяцам лишения свободы, П. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

С осуждённых К. и П. в пользу потерпевшего в солидарном порядке взыскано 400 000 тенге в счёт морального вреда, 300 000 тенге - представительские расходы.

Приговор суда не вступил в законную силу.