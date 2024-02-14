Подробности о продаже Теле2/Алтел ведущему конгломерату Ближнего Востока сообщили в "Казахтелекоме"

Крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана "Казахтелеком" намерен продать один из своих мобильных активов – ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренды Теле2/Алтел) ведущему конгломерату Ближнего Востока – катарскому Power International Holding. Трёхстороннее соглашение о принципах стороны подписали в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в арабскую страну, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе казахстанской компании напомнили, что разговоры о продаже одного из операторов, ведутся долго, но конкретного решения по этому вопросу до сих пор не озвучивалось. Однако 20 января на заседании госкомиссии по вопросам модернизации экономики было принято решение о продаже ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", и сегодня в Катаре "Казахтелеком", "Самрук-Казына" и Power International Holding в рамках подписанного соглашения договорились об основных условиях приобретения 100% доли участия в "МТ-С".

"Мы недавно вступили в переговоры, и сегодняшнее соглашение только фиксирует наше с Power International Holding намерение о сделке. В перспективе необходимо будет обсудить и закрепить все условия и процедуру купли-продажи, поэтому пока рано говорить о конкретных цифрах, сумме сделки и так далее. Мы удовлетворены, что в качестве стратегического инвестора выступает такая авторитетная и стабильная компания, как PIH, к тому же её очень хорошо знают в Казахстане, у холдинга в нашей стране немало проектов, и все они достаточно успешные", - отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Power International Holding – это катарский конгломерат, охватывающий различные секторы экономики. В компании работает порядка 65 тысяч сотрудников, реализовано около 1 000 различных проектов по всему миру. В октябре 2022 года в рамках официального визита Эмира Катара в Казахстан холдингом подписан меморандум о строительстве крупного международного медицинского комплекса в Астане стоимостью порядка 300 миллионов долларов.

"Мы рады подписать данное соглашение о приобретении мобильного оператора в Казахстане, и конечно же, расширению бизнеса PIH в вашей стране, где очень благоприятный инвестиционный климат и развитая деловая среда", - сообщил председатель Power International Holding W.L.L. Мохаммед Мутаз Аль-Хайят.

В 2019 году "Казахтелеком" стал владельцем 100% доли участия в "МТ-С". Сегодня это крупнейший мобильный оператор в Казахстане, телеком-услугами и цифровыми сервисами которого пользуются почти 7 миллионов человек. Компания – один из участников консорциума, который реализует в стране проект по разворачиванию стандарта связи пятого поколения.