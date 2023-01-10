Подробности дела о хищении в рамках госпрограммы "Спорттык Алматы", сообщили в Антикоре

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Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Управления спорта города Алматы, передает BaigeNews.kz. Речь идет о хищении бюджетных средств на сумму 367,4 миллиона тенге в рамках государственной программы "Спорттык Алматы". Чиновники от спорта южной столицы фиктивно провели 452 спортивных мероприятия в период пандемии.

"Установлено, что в период пандемии (2020-2021 г.) экс-руководитель Управления и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО использовав ослабление контроля и ограничения связанных с коронавирусной инфекцией, совершили хищение бюджетных средств путем необоснованного перечисления денежных средств на банковские счета родственников директора ТОО. Так, экс-руководитель без предоставления потенциальным поставщикам услуг равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, обеспечил неправомерное заключение договора с ТОО", - сообщили в Антикоре.

По информации ведомства, после заключения договора, под предлогом пандемии подписано дополнительное соглашение, по условиям которого проведение спортивных мероприятий заменены на проведение онлайн тренировок и турниров, не включенных в реестр видов спорта РК с заведомо завышенной стоимостью производимых затрат.