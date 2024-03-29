Подпольный цех по производству поддельных стиральных порошков обнаружили в Шымкенте

Свыше 55 тысяч единиц контрафактной продукции изъяли из оборота с начала 2024 года, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге для журналистов рассказал официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

Он отметил, что во время осмотра места производства контрафакта были найдены 172 упаковки порошка, которые внешне стилизовали под известные бренды. Общий вес товара превысил тонну.

"На основании установленного ущерба, причиненного правообладателю товарных знаков компании "Procter & Gamble", в отношении гражданки М возбуждено дело об административном правонарушении по статье 158 КоАП РК. Сейчас его рассматривают по существу в специализированном административном межрайонный суде Шымкента", - рассказал Талгат Уали.

Также Талгат Уали сообщил, что с начала года территориальные органы юстиции провели 25 проверок по фактам незаконного использования чужого товарного знака. И лишь по итогам одной из них не было обнаружено нарушений. В итоге в суд направили 24 административных дела. К ответственности пока привлекли 12 субъектов, а из гражданского оборота изъяли больше 55 тысяч единиц контрафактной продукции.

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