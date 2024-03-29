Долги по алиментам в Казахстане превысили 14,5 миллиардов тенге – Минюст

Задолженность по алиментам в Казахстане превысила 14,5 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

С начала года число исполнительных производств о взыскании алиментов подошло к отметке в 292 тысячи. Свыше 12 тысяч, по словам официального представителя министерства юстиции Талгата Уали, проблемные. Проанализировав ситуацию в регионах, становится ясно, что больше всего должников в Алматинской области, Астане и Алматы. Исправнее всего платят в Акмолинской и Атырауском регионах и области Ұлытау.

"Министерство юстиции совместно с Палатой частных судебных исполнителей и местными исполнительными органами трудоустраиваем должников. То есть в акиматах проходят разные ярмарки. По закону часть заработной платы изымается в счет взыскателя. Помимо этого сейчас проводится анализ возможности установления новых источников дохода и их использования для погашения задолженности. К таким относятся деньги, полученные от электронных кошельков, букмекерских компаний, биржевой торговли, операции с криптовалютой и прочие", - рассказал Талгат Уали.

Должников, которые скрываются от уплаты, разыскивают во время рейдов. С середины января судоисполнители провели 93 таких и в результате взыскали с алиментщиков больше 226 миллионов тенге. Рассказал представитель министерства юстиции и о наиболее резонансных случаях погашения долгов в разных регионах страны.