Долги по алиментам в Казахстане превысили 14,5 миллиардов тенге – Минюст
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Задолженность по алиментам в Казахстане превысила 14,5 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.
С начала года число исполнительных производств о взыскании алиментов подошло к отметке в 292 тысячи. Свыше 12 тысяч, по словам официального представителя министерства юстиции Талгата Уали, проблемные. Проанализировав ситуацию в регионах, становится ясно, что больше всего должников в Алматинской области, Астане и Алматы. Исправнее всего платят в Акмолинской и Атырауском регионах и области Ұлытау.
"Министерство юстиции совместно с Палатой частных судебных исполнителей и местными исполнительными органами трудоустраиваем должников. То есть в акиматах проходят разные ярмарки. По закону часть заработной платы изымается в счет взыскателя. Помимо этого сейчас проводится анализ возможности установления новых источников дохода и их использования для погашения задолженности. К таким относятся деньги, полученные от электронных кошельков, букмекерских компаний, биржевой торговли, операции с криптовалютой и прочие", - рассказал Талгат Уали.
Должников, которые скрываются от уплаты, разыскивают во время рейдов. С середины января судоисполнители провели 93 таких и в результате взыскали с алиментщиков больше 226 миллионов тенге. Рассказал представитель министерства юстиции и о наиболее резонансных случаях погашения долгов в разных регионах страны.
"Так должник в Алматы, в счет погашения передал взыскателю трехкомнатную квартиру и на ежемесячной основе оплачивает по 500 тысяч тенге. Еще один должник в Павлодарской области единовременно выплатил сумму в размере 5,5 миллионов тенге, наряду с этим должник в Акмолинской области выплатил сумму в размере 65 миллионов тенге. Отмечу, что подобные примеры не единичны", - привел статистику Талгат Уали.