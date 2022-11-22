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  • Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Костанае
polisia.kz Сегодня, 14:08
119
Сегодня, 14:08
119
Фото: polisia.kz

Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Костанае

Спецоперацию по ликвидации подпольного цеха для изготовления алкоголя провели сотрудники УБОП ДП Костанайской области, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

"21 ноября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области по улице Жамбула в Костанае задержали две ГАЗели с более 150 ящиками алкогольной продукции. В дальнейшем, по улице Титова в частном доме полицейские выявили цех по изготовлению алкогольной продукции. В доме было обнаружено 400 литров спирта и более 2,5 тысяч пустых бутылок, предназначенных для разлива алкоголя. Кроме того, было заготовлено более пяти тысяч крышек, три спиртометра, емкость – 450 литров, с разбавленным спиртом, мерная колба и другое оборудование", - сообщили в Департаменте полиции региона. 

Факт зарегистрирован в правоохранительных органах Костанайской области. В ведомстве отметили, что большинство тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

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#алкоголь #Костанайская область #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:08
119
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