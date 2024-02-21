Подпольный цех по незаконному изготовлению стирального порошка выявили в Шымкенте

В Шымкенте двое изготавливали стиральный порошок и паковковали его в мешки с надписями известных брендов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, двое жителей Кентау арендовали дом в Шымкенте и незаконно изготовливали стиральный порошок.

При проверке стражи порядка изъяли у них более 300 мешков с контрафактной продукцией, а также 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом по 40 килогаммов, пять мешков солеобразного вещества для добавления в порошок, электронные весы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время собранные материалы направлены в Департамент экономических расследований по Шымкенту.