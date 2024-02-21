Подпольный цех по незаконному изготовлению стирального порошка выявили в Шымкенте
Сегодня, 14:27
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Сегодня, 14:27Сегодня, 14:27
171Фото: Polisia.kz
В Шымкенте двое изготавливали стиральный порошок и паковковали его в мешки с надписями известных брендов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, двое жителей Кентау арендовали дом в Шымкенте и незаконно изготовливали стиральный порошок.
При проверке стражи порядка изъяли у них более 300 мешков с контрафактной продукцией, а также 13 мешков с неизвестным порошкообразным веществом по 40 килогаммов, пять мешков солеобразного вещества для добавления в порошок, электронные весы и другие вещественные доказательства.
В настоящее время собранные материалы направлены в Департамент экономических расследований по Шымкенту.
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