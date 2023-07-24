Подпольные игорные заведения работали в центре Кызылорды

Фото: polisia.kz

Игорный бизнес в съёмных квартирах организовали в центре Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники УБОП пресекли деятельность двух подпольных игорных заведений. Для этих целей организаторы арендовали квартиры, где были изъяты 15 компьютеров и свыше 400 тысяч тенге.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 307 УК РК - “Организация незаконного игорного бизнеса”.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Кызылорды, устанавливаются их сообщники.

Организаторам грозит штраф в размере до 5000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.