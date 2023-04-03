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Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР Сегодня, 18:18
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Сегодня, 18:18
72

Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР

Касым-Жомарт Токаев подписал соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о купле-продаже части доли Российской Федерации в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития", - говорится в официальном сообщении.

Ранее министр финансов прокомментировал приобретение Казахстаном 4,2 процента акций Евразийского банка развития.

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Сегодня, 18:18
72
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