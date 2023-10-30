Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Алматы и Туркестане

Двух подозреваемых в пропаганде идей терроризма задержали полицейские совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности в Алматы и Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы задержали приверженца запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации “Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами”, а в Туркестане – приверженца идеологии международной террористической организации “ДАИШ”, запрещенной в Казахстане решением суда.

У обоих при обыске по месту жительства изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса “Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма”.

Задержанным на время следствия избрана мера пресечения в виде ареста.