  • 21 Ноября, 12:24
  • BAIGENEWS

Подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области

Сегодня, 11:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
96
Фото: gov.kz

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу инициировало задержание троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, задержаны трое. Их подозревают в организации финансовой пирамиды "Qnet". Компания с 2019 по 2022 годы работала под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. На удочку мошенников клюнули 35 жителей региона. Они вносили денежные вклады в размере от 840 000 до 1 200 000 тенге и в итоге перевели на счета компании  в общей сумме почти 44 миллиона тенге.

С санкции суда трое подозреваемых  арестованы. Проводится досудебное расследование.

Самое читаемое

Наверх