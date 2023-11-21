Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу инициировало задержание троих подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, задержаны трое. Их подозревают в организации финансовой пирамиды "Qnet". Компания с 2019 по 2022 годы работала под видом сетевого маркетинга и электронной коммерции. На удочку мошенников клюнули 35 жителей региона. Они вносили денежные вклады в размере от 840 000 до 1 200 000 тенге и в итоге перевели на счета компании в общей сумме почти 44 миллиона тенге.

С санкции суда трое подозреваемых арестованы. Проводится досудебное расследование.