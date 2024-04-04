Подозреваемых в хищении газа на 10 млрд тенге задержали в Жамбылской области

Иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, задержали в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"3 апреля сотрудниками УКП ДП региона при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Т. Рыскуловского района задержаны разыскиваемые уголовные преступники, находившиеся в межгосударственном розыске. Двое граждан Узбекистана подозреваются в совершении тайного хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 млрд сумов (10 млрд тенге) в Самаркандской области", - сообщили в полиции.