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Подозреваемых в хищении газа на 10 млрд тенге задержали в Жамбылской области

Сегодня, 19:39
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: polisia.kz

Иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, задержали в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"3 апреля сотрудниками УКП ДП региона при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Т. Рыскуловского района задержаны разыскиваемые уголовные преступники, находившиеся в межгосударственном розыске. Двое граждан Узбекистана подозреваются в совершении тайного хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 млрд сумов (10 млрд тенге) в Самаркандской области", - сообщили в полиции.

Мужчины водворены в изолятор временного содержания. Их передадут инициаторам розыска.


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