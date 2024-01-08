Подозреваемого в убийстве разыскивают в Жетысу

Полиция области Жетысу объявила в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве двоих человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Полиция области Жетысу разыскивает Игоря Балан, 1980 года рождения. Мужчина обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления (убийство), зарегистрированного 5 января в Талдыкоргане", - сообщили в полиции.

Стражи порядка также назвали особые приметы разыскиваемого: на шее слева имеется татуировка в виде скорпиона, на одной из рук отсутствует палец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жетісу Облысының Полиция Департаменті (@zhetysu.police)

"Всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого просим незамедлительно сообщить в полицию по тел: (8-7282) 608066, (8-747-431-31-33, 8-778-654-86-86) либо 102", - обратились полицейские.

Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Талдыкоргане в одном из частных домов обнаружены тела двоих человек с перерезанными горлами.