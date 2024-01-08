Подозреваемого в убийстве разыскивают в Жетысу
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Полиция области Жетысу объявила в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве двоих человек, передаёт BaigeNews.kz.
"Полиция области Жетысу разыскивает Игоря Балан, 1980 года рождения. Мужчина обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления (убийство), зарегистрированного 5 января в Талдыкоргане", - сообщили в полиции.
Стражи порядка также назвали особые приметы разыскиваемого: на шее слева имеется татуировка в виде скорпиона, на одной из рук отсутствует палец.
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"Всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого просим незамедлительно сообщить в полицию по тел: (8-7282) 608066, (8-747-431-31-33, 8-778-654-86-86) либо 102", - обратились полицейские.
Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в Талдыкоргане в одном из частных домов обнаружены тела двоих человек с перерезанными горлами.
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