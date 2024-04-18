Подозреваемого в торговле людьми задержали в Астане
Сегодня, 01:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:13Сегодня, 01:13
167Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Полицейские Астаны задержали мужчину, который больше 10 лет находился в международном розыске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
Задержанный — 42-летний гражданин Узбекистана. Больше 10 лет его разыскивали за торговлю людьми.
"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" сотрудниками Департамента полиции города Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске. Инициатор розыска — УВД Ташкентской области. Мужчина водворен в изолятор временного содержания", — рассказали в ДП Астаны.
Решается вопрос об экстрадиции задержанного.
Ранее в Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске.
Самое читаемое
- Заключения экспертов, нанятых стороной Бишимбаева, незаконны - прокурор
- Смерть Нукеновой наступила в результате 3-4 недельной гематомы - подробности из зала суда
- Не оставила следов: в вип-комнате, где умерла Салтанат Нукенова, не нашли её отпечатков пальцев
- Защитники Бишимбаева пытались обмануть присяжных заседателей
- Ливень в Дубае: остановлено метро, затоплены улицы