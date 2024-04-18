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Подозреваемого в торговле людьми задержали в Астане

Сегодня, 01:13
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 01:13
Сегодня, 01:13
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Полицейские Астаны задержали мужчину, который больше 10 лет находился в международном розыске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Задержанный  42-летний гражданин Узбекистана. Больше 10 лет его разыскивали за торговлю людьми. 

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" сотрудниками Департамента полиции города Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске. Инициатор розыска  УВД Ташкентской области. Мужчина водворен в изолятор временного содержания",  рассказали в ДП Астаны.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Ранее в Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске.

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