Подозреваемого в торговле людьми задержали в Астане

Полицейские Астаны задержали мужчину, который больше 10 лет находился в международном розыске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Задержанный — 42-летний гражданин Узбекистана. Больше 10 лет его разыскивали за торговлю людьми.

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" сотрудниками Департамента полиции города Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске. Инициатор розыска — УВД Ташкентской области. Мужчина водворен в изолятор временного содержания", — рассказали в ДП Астаны.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Ранее в Алматы задержали россиянина, находившегося в межгосударственном розыске.