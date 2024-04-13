Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в Алматы
Сегодня, 09:34
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Сегодня, 09:34Сегодня, 09:34
72Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
При прилёте авиарейса сообщением Внуково-Алматы транспортные полицейские совместно с сотрудниками ПС КНБ задержали 32-летнего гражданина РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК
"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств", — говорится в сообщении.
В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.
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