Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в Алматы

При прилёте авиарейса сообщением Внуково-Алматы транспортные полицейские совместно с сотрудниками ПС КНБ задержали 32-летнего гражданина РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.