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Находившегося в межгосударственном розыске россиянина задержали в Алматы

Сегодня, 09:34
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

При прилёте авиарейса сообщением Внуково-Алматы транспортные полицейские совместно с сотрудниками ПС КНБ задержали 32-летнего гражданина РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

"Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств", — говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Решается вопрос о его экстрадиции.

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