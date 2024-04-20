Подозреваемого в создании подпольной нарколаборатории задержали в Алматинской области

В КНБ сообщили о ликвидации крупной нарколаборатории в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники департамента КНБ по Алматинской области задержали гражданин Казахстана, которого подозревают в организации подпольной лаборатории по производству психотропных веществ.

"В ходе обысков изъято около 25 кг синтетических наркотиков, тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда к задержанному лицу применена мера пресечения в виде содержания под стражей!", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального Кодекса разглашению не подлежит.