Подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Королевства Испании для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован подозреваемый за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельностью финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генпрокуратуру.

Подозреваемый в период с 2016-2017 годы с группой лиц из других стран, с целью незаконного материального обогащения создал компанию "Questra Holding".

"В целях беспрепятственного распространения финансовой пирамиды на территории разных государств в интернет сетях были созданы веб-сайты, на которых для привлечения большего количества вкладчиков размещались информации о продаже вымышленных инвестиционных портфелей компании. Эта группа обманула более 800 граждан и причинила им ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые были объявлены в международный розыск.

"В декабре 2022 года один из фигурантов по экстрадиционному запросу Генеральной прокуратуры РК задержан на территории Испании. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - отметили в ведомсте.

Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Республикой Казахстан и Королевством Испания о выдаче от 21 ноября 2012 года.