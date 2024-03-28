Подозреваемого в разбойном нападении на АЗС задержали в Кызылординской области

В Кызылординской области спустя три года задержали подозреваемого в разбойном нападении на АЗС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Вечером 21 февраля 2021 года в Кызылординской области неизвестный в маске совершил разбойное нападение на АЗС на трассе Шымкент - Самара и, угрожая оружием кассиру и охраннику, похитил деньги", - сообщили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.



"В январе этого года задержан подозреваемый - 25-летний житель Шиелийского района. По месту жительства у него изъят самодельный обрез. Мужчина взят под стражу", - добавили в ведомстве.