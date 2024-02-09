  • 9 Февраля, 16:41
  • BAIGENEWS

В Семее арестовали полицейского, подозреваемого в пытках

Сегодня, 15:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
154
Фото: gov.kz

Сотрудника Центрального отдела полиции Семея подозревают в совершении пыток в целях получения признательных показаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как пояснили в прокуратуре, полицейскому вменяют  пункт 1 части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РК (пытки, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом). Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Специализированный следственный суд области санционировал задержанному арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается.        

Самое читаемое

Наверх