В Семее арестовали полицейского, подозреваемого в пытках
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
154Фото: gov.kz
Сотрудника Центрального отдела полиции Семея подозревают в совершении пыток в целях получения признательных показаний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.
Как пояснили в прокуратуре, полицейскому вменяют пункт 1 части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РК (пытки, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом). Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
Специализированный следственный суд области санционировал задержанному арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
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