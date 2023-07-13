Подозреваемого в покушении на убийство ищут с 2021 года в Шымкенте

УП Енбекшинского района ДП города Шымкента объявило в розыск Тойшыбека Баглана Нурлановича, 1994 года рождения, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьёй 24-99 УК РК “Покушение на убийство". Так, 24 ноября 2021 года примерно в 20:00 часов возле дома №3 микрорайона Восток, он нанес несколько ножевых ранений местному жителю и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

С того времени мужчина скрывается от органов следствия. В 2021 году он был дважды объявлен в розыск, один из которых международный.