Подозреваемого в наркоторговле задержали в Талдыкоргане

В Талдыкоргане у одного из торгово-развлекательных центров задержали подозреваемого в наркоторговле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"У задержанного мужчины при личном обыске и по местожительству изъято два свертка с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Кроме того, был изъят пистолет неизвестной марки", — сообщил начальник УПЭ ДП области Жетысу Болат Болысбеков.

Задержанный водворен в ИВС. Начато расследование по статье 297 УК РК. По изъятому веществу и оружию назначены соответствующие экспертизы.