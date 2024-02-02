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Подозреваемого в мошенничестве на 2,9 млрд тенге задержали в Кызылорде

Сегодня, 09:36
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:36
Сегодня, 09:36
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Фото: baigenews.kz

В Кызылорде задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

30 января при координации Генеральной прокуратуры в Кызылорде был задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи установили, что он в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан.

Отмечается, что всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 миллиарда тенге.  

В ходе расследования подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас его задержали водворили в следственный изолятор.

В прокуратуре напомнили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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