Подозреваемого в мошенничестве на 2,9 млрд тенге задержали в Кызылорде
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В Кызылорде задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
30 января при координации Генеральной прокуратуры в Кызылорде был задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи установили, что он в группе лиц в 2021-2022 годах оформлял фиктивные автокредиты на граждан.
Отмечается, что всего пострадало 235 человек, ущерб составил 2,9 миллиарда тенге.
В ходе расследования подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас его задержали водворили в следственный изолятор.
В прокуратуре напомнили, что за совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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