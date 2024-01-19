Подозреваемого в коррупции экстрадировали из Грузии в Казахстан

Казахстанца экстрадировали из Грузии для привлечения к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Сотрудники прокуратуры РК, Агентства по противодействию коррупции при содействии Министерства иностранных дел и Интерпола МВД из Грузии экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый был сотрудником госдоходов и с января по август 2022 года получал от субъектов предпринимательства взятки на общую сумму 37,5 миллиона тенге за оказание содействия в беспрепятственном проезде большегрузных транспортных средств через пункт пропуска на казахстанско-российской границе.

После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Отмечается, что в октябре 2023 года он был задержан на территории Грузии. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.