Подозреваемого в двойном убийстве нашли в подвале дома в Талдыкоргане

В Талдыкоргане задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Несколько дней он скрывался в подвале одного из многоэтажных домов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, подозреваемый ранее судим. Он уроженец Алматинской области.

Мужчина уже дал признательные показания.

Полиция региона расследует факт убийства пожилой женщины и её 52-летнего сына, тела которых обнаружены 5 января с признаками насильственной смерти в одном из частных домов Талдыкоргана.

Задержанный помещён под стражу.

Ранее ориентировка на него появилась в СМИ.