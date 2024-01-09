Подозреваемого в двойном убийстве нашли в подвале дома в Талдыкоргане
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
95Фото: instagram.com/zhetysu.police
В Талдыкоргане задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. Несколько дней он скрывался в подвале одного из многоэтажных домов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, подозреваемый ранее судим. Он уроженец Алматинской области.
Мужчина уже дал признательные показания.
Полиция региона расследует факт убийства пожилой женщины и её 52-летнего сына, тела которых обнаружены 5 января с признаками насильственной смерти в одном из частных домов Талдыкоргана.
Задержанный помещён под стражу.
Ранее ориентировка на него появилась в СМИ.
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