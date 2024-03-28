Поднять зарплату педагогам в Домах ребёнка требует сенатор

Депутат сената Нурия Ниязова предложила повысить социальный статус педагогов, работающих в Домах ребёнка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Ниязовой, граждане, трудящиеся в специализированных домах для детей-сирот, не включены в постановление правительства, которое регулирует повышение заработной платы педагогам. Также в документе отсутствует упоминание о педагогах в сфере здравоохранения и социальной защиты детей, выполняющих функции по воспитанию и развитию детей раннего возраста.

Сенатор напомнила, что год назад она уже направляла депутатский запрос, в котором просила повысить зарплату наравне с учителями обычных школ педагогам, работающим с детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе с детьми с органическим поражением центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития. Речь идёт о логопедах, психологах, воспитателях, методистах-педагогах, Монтессори педагогах, музыкальных руководителях. В правительстве ей тогда ответили, что работа над решением проблемы идёт. Однако прошёл год, а зарплату педагогам так и не повысили.

"Ответ на наш предыдущий депутатский запрос по этой теме поступил 25 мая 2023 года, однако заработная плата данной категории работников, исполняющих ключевую роль в дополнительном образовании для успешной социализации в развитии наших детей остаётся на прежнем уровне. Это ведёт к оттоку высококвалифицированных кадров из данных учреждений. Просим поручить министерствам предоставить информацию о проделанной работе, в том числе о проведённых исследованиях с выработанными подходами по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих", - сказала Нурия Ниязова.

Также депутат потребовала включить специалистов организаций здравоохранения, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны материнства и детства, медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, в закон "О статусе педагога" для поднятия их социального и материального статуса.