Повысят ли порог подписей для рассмотрения петиций в Казахстане

Министр культуры и информации РК Аида Балаева в кулуарах сената рассказала могут ли повысить пороги сбора подписей, после преодоления которых, петиции должны рассматриваться на уровне правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас, чтобы петиция начала рассматриваться на уровне правительства нужно, чтобы ее подписали 50 тысяч человек. Журналисты поинтересовались, будут ли они пересматривать данный показатель в сторону увеличения.

"Уже поднимаются в обществе такие вопросы. Те стороны, которые не согласны друг с другом, уже поднимают вопросы, что нужно увеличивать порог голосов и количество государственных органов, которые рассматривают петиции. Мы, конечно, будем вынуждены и эти предложения рассматривать. Мы не должны позволить, чтобы какие-либо вопросы вызывали рознь. Поэтому важно слышать мнение граждан. Последние недели понимается вопрос, что нужно увеличить порог при рассмотрении петиций", - признала Балаева.

По ее словам, многие вопросы, которые выносят на петиции актуальные для нашего общества. И поэтому быстро набирают необходимое количество подписей.