Подходы к организации воспитательной работы в учреждениях образования обновят - Минпросвещения

До двух миллионов экземпляров книг планируют увеличить фонд школьной библиотеки в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Для этого, как сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан уже проведены встречи с редакторами и писателями. На заседании Национального курултая глава государства заявил о необходимости прививать у молодежи любовь к чтению. Программа "Детская библиотека", по которой составили список литературы, объединяющий свыше 1700 книг, разрабатывалась как раз для этих целей.

"Для разработки списка привлекали представителей Института литературы имени Мухтара Ауэзова, Союза писателей и независимая комиссия из числа школьных библиотекарей. В список включили детскую литературу, поэзию и прозу, драматургию, художественную журналистику, а также национальный фольклор. Он был разослан в регионы", - отметил вице-министр в СЦК.

Подходы к воспитанию детей в организациях образования обновят, руководствуясь тезисами главы государства, озвученными на третьем заседании Национального курултая, рассказал Едил Оспан. Ранее министерство просвещения уже разработало "Единую программу воспитания".