Подходы к организации воспитательной работы в учреждениях образования обновят - Минпросвещения
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До двух миллионов экземпляров книг планируют увеличить фонд школьной библиотеки в Казахстане, передает BaigeNews.kz.
Для этого, как сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан уже проведены встречи с редакторами и писателями. На заседании Национального курултая глава государства заявил о необходимости прививать у молодежи любовь к чтению. Программа "Детская библиотека", по которой составили список литературы, объединяющий свыше 1700 книг, разрабатывалась как раз для этих целей.
"Для разработки списка привлекали представителей Института литературы имени Мухтара Ауэзова, Союза писателей и независимая комиссия из числа школьных библиотекарей. В список включили детскую литературу, поэзию и прозу, драматургию, художественную журналистику, а также национальный фольклор. Он был разослан в регионы", - отметил вице-министр в СЦК.
Подходы к воспитанию детей в организациях образования обновят, руководствуясь тезисами главы государства, озвученными на третьем заседании Национального курултая, рассказал Едил Оспан. Ранее министерство просвещения уже разработало "Единую программу воспитания".
"Она включает такие ключевые ценности, как "Независимость и патриотизм", "Единство и солидарность", "Справедливость и ответственность", "Закон и порядок", "Трудолюбие и профессионализм", "Созидание и новаторство". Для системной реализации программы больше 90 тысяч педагогов прошли курсы", – сказал Едил Оспан.
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