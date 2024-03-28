Подготовку к Олимпийским играм обсудили в правительстве
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Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова ознакомилась с ходом подготовки к летним Олимпийским играм 2024 года. О проводимой работе доложили вице-министр туризма и спорта Серик Жараспаев и директор департамента спорта НОК Елсияр Канагатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Для координации подготовки к летним Олимпийским играм, которые состоятся в Париже, функционирует оперативный штаб. В него вошли представители государственных органов, национальных олимпийских и паралимпийских комитетов, спортивных федераций и посольства Франции в РК.
По словам вице-министра туризма и спорта Серика Жараспаева, на сегодня в активе сборной есть 31 лицензия по 11 видам спорта. В ближайшее время наши спортсмены примут участие в более чем 40 мировых, континентальных и рейтинговых турнирах. В этой связи ожидается пополнение числа лицензий.
"Учитывая специфику видов спорта, физиологию и потребности каждого спортсмена были утверждены индивидуальные планы подготовки. По заявкам спортивных федераций будут закуплены фармакологическое и спортивное питания для команд. Приняты всесторонние меры по материальному обеспечению спортсменов и тренеров", — сообщил Серик Жараспаев.
Тамара Дуйсенова отметила, что от спортсменов ожидаются хорошие результаты. При этом особое внимание вице-премьер обратила на вопросы обеспечения всем необходимым для качественной подготовки олимпийцев.
"В нашей стране есть сильные спортивные школы. И особенно казахстанцы ждут медалей по таким видам спорта, как бокс, борьба, легкая атлетика. С обладателями лицензий и претендентами должна проводиться соответствующая работа. Также важно тщательно контролировать выполнение финансовых обязательств в сроки", — сказала вице-премьер.
Тамара Дуйсенова подчеркнула необходимость постоянной подготовки спортсменов олимпийского резерва. Поручено усилить работу спортшкол и отраслевых федераций.
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