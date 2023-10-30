Поддержка предпринимательства, АПК и жильё: глава холдинга "Байтерек" отчитался Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурлана Байбазарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности холдинга за 9 месяцев 2023 года, в том числе работе по поддержке предпринимательства и агропромышленного комплекса, а также обеспечению населения жильем.

"Объём финансирования инвестиционных проектов составил 511 млрд тенге, было поддержано 18,1 тысячи проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге. Финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге. По итогам 9 месяцев текущего года было введено 811,2 тыс. кв.м. жилья, около 47 тысяч семей получили новое жилье", - сказал Байбазаров.

По его информации, в течение двух лет "Байтерек" удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики.

Кроме того, будет активизирована работа по привлечению инвестиций и вовлечению коммерческих банков в кредитование проектов обрабатывающей промышленности.

"В целях насыщения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала АПК будут запущены программы финансирования проектов пищевой промышленности, а также создано полноценное экспортно-кредитное агентство. Жилищное направление холдинга будет трансформировано с учетом необходимости обеспечения жильем жителей моногородов, районных центров и сёл. Планируется перевести все услуги дочерних организаций холдинга в цифровой формат", - отметил глава холдинга.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность внедрения новых подходов для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также поставил ряд задач по совершенствованию деятельности холдинга "Байтерек".