Поддельные Kit Kat и Nesquik изъяли в Шымкенте
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
110Фото: Минюст
Более 48 000 единиц поддельных шоколадных батончиков изъяли сотрудники органов юстиции в Шымкенте. Товары были маркированы под видом известных брендов - Kit Kat и Nesquik, передаёт BaigeNews.kz.
Проверку провели по обращению компании Nestle S.A.
"Материалы дела находятся в производстве департамента юстиции Шымкента, принимается решение о привлечении ответственного лица за незаконное использование товарного знака. В зависимости от суммы ущерба, причиненного правообладателю, материалы проверки будут переданы в суд или службу экономических расследований для привлечения виновного лица к уголовной ответственности", - сообщили в Минюсте.
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