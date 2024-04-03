  • 3 Апреля, 07:04
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Под Астаной спасли пару, которая отдыхала вдоль реки

Сегодня, 06:13
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МЧС РК / иллюстративное фото Сегодня, 06:13
Сегодня, 06:13
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Фото: МЧС РК / иллюстративное фото

Под Астаной спасатели спасли супругов, которые едва не погибли из-за разлива русла реки Нура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Случай произошёл вблизи села Тайтобе города Косшы. Супружеская пара 1968 и 1966 годов рождения находилась на отдыхе с палаткой вдоль реки Нура. Они оказались отрезаны от суши из-за разлива русла реки. Спасатели доставили их к родственникам в Косшы.

Видео: МЧС РК

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