Под Астаной спасли пару, которая отдыхала вдоль реки

Под Астаной спасатели спасли супругов, которые едва не погибли из-за разлива русла реки Нура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Случай произошёл вблизи села Тайтобе города Косшы. Супружеская пара 1968 и 1966 годов рождения находилась на отдыхе с палаткой вдоль реки Нура. Они оказались отрезаны от суши из-за разлива русла реки. Спасатели доставили их к родственникам в Косшы.