Под Астаной спасли пару, которая отдыхала вдоль реки
Сегодня, 06:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:13Сегодня, 06:13
134Фото: МЧС РК / иллюстративное фото
Под Астаной спасатели спасли супругов, которые едва не погибли из-за разлива русла реки Нура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Случай произошёл вблизи села Тайтобе города Косшы. Супружеская пара 1968 и 1966 годов рождения находилась на отдыхе с палаткой вдоль реки Нура. Они оказались отрезаны от суши из-за разлива русла реки. Спасатели доставили их к родственникам в Косшы.
Видео: МЧС РК
Самое читаемое