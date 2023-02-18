Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Фото: smi24.kz

По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны в воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды: пройдёт снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке осадки в виде дождя и снега с гололёдными явлениями. По республике ожидаются усиление ветра, туман, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы, а также Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Қызылординской, Абайской, Жетысу, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

В Алматы и Алматинской области до 20 февраля ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. 19 февраля на юге и в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы 19 февраля ночью и утром ожидается туман.

Резкое потепление, дождь и мокрый снег с 19 по 21 февраля обещают жителям Туркестанской, Жамбылской и Қызылординской областей, где ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках. При этом, отмечают синоптики, возможны разливы и подтопления.

19 февраля на севере, западе, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, западе, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 26 метров в секунду.

На востоке, в центре Атырауской области и Атырау ожидаются туман и гололёд. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

19 февраля днем на западе и севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.

На юге Северо-Казахстанской области прогнозируют низовую метель. Ветер юго-западный днем на юго-западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Мангистауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-восточный, южный, днём на юге области 15-20 метров в секунду.

В горных и предгорных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ночью и утром 19 февраля ожидается туман.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на севере области порывы 18 метров в секунду.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.

В Астане 19 февраля временами ожидается туман.