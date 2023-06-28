Почти тысяча жамбылцев готовы поделиться стволовыми клетками

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Все большее число жамбылцев становятся постоянными донорами крови. Для них в регионе действует круглосуточный электронный сайт Центра крови "Тараздонор", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Ежегодно в Жамбылский областной центр крови для сдачи крови обращаются более 14 тысяч человек на добровольной и безвозмездной основе, - рассказал директор Жамбылского областного центра крови Гулам Умаров, — Доля первичных доноров, которые пришли в первый раз сдавать кровь, и допущены к донации, составляет около 29%, это 3 — 4 тысячи человек. Остальные доноры относятся к категории повторных доноров, приходящих повторно в течение года — трех лет. Это примерно 69%, или 7 — 8 тысяч доноров. Есть еще категория регулярных доноров, готовых сдавать кровь от трех и более раз в год, их число составляет всего 2%, это около 250 человек".

По словам спикера, доля донаций крови и ее компонентов на одну тысячу населения по Жамбылской области в среднем составляет 8,7 процента (8 донаций крови), республиканский показатель – 12 процентов (12 донаций).

В 2023 году на официальном электронном сайте Центра крови "Тараздонор" установлена опция "Личный кабинет донора", куда донор может войти через свой личный номер мобильного телефона и найти информацию о лабораторных результатах или информацию о времени сдачи крови. На сайте можно также записаться на донацию к терапевту. Сайт доступен круглосуточно.

Собеседник подчеркнул, что таразский Центр крови проводит политику обеспечения и защиты прав донора, на всех этапах донации крови строго соблюдается приватность и конфиденциальность информации о доноре.

"Большая работа проводится по донорам гемопоэтических стволовых клеток. В Казахстане на базе Научно-производственного центра трансфузиологии города Астаны с 2012 года функционирует Единая Национальная база (регистр) доноров гемопоэтических стволовых клеток — это быстро развивающаяся индустрия, технология, которая потенциально может позволить добиться излечения при злокачественных заболеваниях крови. Предварительно по согласию доноров, обратившихся к нам, заполняется заявление и информационный лист. Затем отправляется более 50 образцов крови. На данный момент из нашего региона в реестре зарегистрирован 951 донор. Уже имеются совпадения по HLA типированию для пациентов с заболеванием системы крови", — пояснил Гулам Умаров.

Постоянными донорами Жамбылского областного центра крови являются многие военнослужащие регионального командования "Юг". Тому способствует высокая группа здоровья, в которую входят военнослужащие, их высокая дисциплина и готовность помогать.

"Хочется выразить признательность и тем людям, которые регулярно, добровольно и безвозмездно сдают кровь. Это избранный в Сенат Парламента РК Мукаш Искандиров, сделавший 28 донаций. Это Жанбатис Ибраев — 46 донаций крови, Сергей Слизков — 37 донаций, Александр Золотарев – 36 донаций, Акказы Толенди — 33 донаций крови", — отметил директор Жамбылского областного центра крови Гулам Умаров.

Жамбылский областной центр крови заготавливает жизненно необходимые новые компоненты крови, такие как тромбоциты, используемые при недостаточном образовании их в костном мозге и других онкологических заболеваниях с поражением костного мозга, широко используемых в онкологии, гематологии, гинекологии, хирургии. Центр крови оснащен новейшим, отвечающим всем стандартам качества, оборудованием из стран дальнего и ближнего зарубежья.