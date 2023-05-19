Почти тонну рыбы незаконно выловил алматинец в Павлодаре

Фото: polisia.kz

Павлодарские природоохранные полицейские обнаружили 916 килограммов карася и сазана в автомобиле жителя Алматинской области. Стражи порядка задержали водителя Nissan terrano в Майском районе во время очередного рейда "Нерест", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При осмотре в салоне автомашины были обнаружены мешки с рыбой (карась и сазан) общим весом 916 килограммов. При проверке на данную рыбу у водителя отсутствовали разрешительные документы. Установлено, что рыбу выловили на озере Карасор", – сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Майского района Жандос Айтмухамбетов.

По данному факту в отношении 40-летнего жителя Капчагая Алматинской области начато досудебное расследование по статье 335 УК РК.

В полиции напомнили, что мероприятие, направленное на выявление и пресечение браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов, продолжится до 30 мая.