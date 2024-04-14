Почти пять тысяч военнослужащих принимают участие в борьбе с паводками в Казахстане

4 959 военнослужащих принимают участие в противопаводковых мероприятиях, сообщил официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего в период с 27 марта по 13 апреля в противопаводковых мероприятиях от Вооруженных Сил задействовано 4 959 человек личного состава, 166 единиц автомобильной техники, пять автобусов, 11 вертолетов армейской авиации, пять военно-транспортных самолетов" - сказал представитель ведомства на брифинге в СЦК.

По его словам, за прошедшие сутки проведена заготовка и укладка более 96 000 мешков с песком вдоль берегов рек, озёр и населенных пунктов.

В период 14-15 апреля запланирована эвакуация вертолетами армейской авиации населения из подтапливаемых населенных пунктов, выезд специалистов ветеринарно-санитарного контроля для проведения мероприятии в районах затопления.

Также продолжаются работы по эвакуации населения, заготовке и укладке мешков с песком вдоль берегов рек, озёр и населенных пунктов, добавил Руслан Жангулин.

По всему Казахстану с начала паводков спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. В пунктах временного размещения находятся 7 414 человек, из них 3 173 детей. Вернулись домой 11 674 человека. подтопленными остаются более четырёх тысяч домов.