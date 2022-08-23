Почти пять тысяч многодетных семей Алматы нуждаются в жилье

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Вопрос жилья для большого числа многодетных семей Казахстана стоит достаточно остро. Не исключение и семьи данной категории, проживающие в Алматы. Как рассказали в управлении развития коммунальной инфраструктуры города, с 2018 года 701 многодетная семья получила долгожданное жилье, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Многодетные семьи могут получить квартиры из коммунального жилищного фонда (арендное жилье). Выдача производится в порядке очерёдности по списку нуждающихся в жилище.

"С мая 2019 года очерёдность многодетных семей выведена из состава социально уязвимых слоёв населения в отдельную очередь. С 2018 года многодетным семьям предоставлена 701 квартира из коммунального жилищного фонда", — рассказали в ведомстве.

Также многодетные матери могут воспользоваться программами по кредитному жилью и льготными жилищными займами по направлениям "Социальное кредитное жильё" и "Кредитование участников пилотного проекта "Шаңырақ", "Кредитование ЖССБК малообеспеченных семей из очередников МИО" (республиканская программа "Бақытты отбасы") в рамках госпрограммы "Нұрлы жер".

В акимате пояснили, что в данных программах могут участвовать очередники вне зависимости от даты постановки в очередь.

"Администратором данного направления программы является Отбасы банк. Одним из основных требований к участию является подтверждение платежеспособности и внесение первоначального взноса в размере 10 процентов", — сообщили в управлении.

Всего на 15 августа 2022 года в Алматы на учёте нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда состоят 4 814 многодетных семей.

"В текущем году многодетным семьям планируется предоставить 185 арендных квартир из коммунального жилищного фонда Алматы. Объём и количество предоставляемых квартир зависит от количества жилищ, передаваемых управлением строительства города в коммунальный жилищный фонд, исходя из финансирования из республиканского бюджета на соответствующий календарный год", — проинформировали в акимате.

В Алматы сейчас проживают 31 792 многодетные семьи, в том числе 5090 многодетных матерей, награждённых подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Помимо жилищных проблем многодетные матери обращаются в акимат и с другими вопросами. Они касаются увеличения размера госпособия для многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа" с 6,4 МРП (20 352 тенге) до одного показателя величины прожиточного минимума (37 389 тенге). Также многодетные матери просят ввести пособие для детей до 18 лет вне зависимости от дохода семьи. Кроме того, одним из их вопросом является предоставление пожизненного статуса многодетным матерям, родивших и воспитавших более четырёх или пяти детей, так как после достижения детьми совершеннолетнего возраста им приостанавливается выплата пособия и они лишаются статуса многодетной матери. Также многодетные матери просят увеличить период выплаты пособия по уходу за ребёнком от одного года до трёх лет.