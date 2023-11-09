Почти на 40% выросла численность занятого населения в Казахстане

По итогам переписи 2021 года численность занятого населения составила 9 188 тыс. человек, по сравнению с переписью 2009 года рост составил 39,2%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики.

Как отметили в бюро, основная доля занятых приходится на городскую местность – 62,5% или свыше 5,7 млн. человек от занятого населения.

"По возрастной группе, самое большое число занятых в возрасте 30-34 лет – 1 450 тыс. человек. Доля женщин в занятости увеличилась с 45% в 2009 году до 48% в 2021 году или на 1,4 млн человек. В межпереписной период увеличилась доля занятых с ВУЗовским образованием с 27,1% до 30,8%", - уточнили в ведомстве.

В разрезе отраслей казахстанцы больше всего заняты в сельском хозяйстве – 15,3%, оптовая и розничная торговля – 14,7%, сфера промышленности – 11,1%.

Из всего занятого населения, наибольшая доля мужчин, или 17% занята в сельском хозяйстве, а женщины – 16%, в основном заняты в сфере торговли.