Почти на 120 млн тенге занизили стоимость земельных участков в Уральске

К трем годам лишения свободы осужден руководитель отдела земельных отношений района в ЗКО за незаконное представление земельных участков, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

"Установлено, что одному гражданину рядом с областным центром в частную собственность переданы 2 крупных делимых земельных участка общей площадью 40,0 гектаров (400 000 кв.м. – 4 000 соток земли) с целевым назначением "для ведения садоводства и дачного строительства". Вместе с тем, выкупная цена у государства дачных земельных участков оказалась крайне занижена и составила всего лишь 765 тыс. тенге за 4 000 соток земли", - сообщили в прокуратуре.

Между тем, реальная кадастровая стоимость земельных участков составила бы - 119,8 млн. тенге, тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия, в отношении руководителя районного отдела земельных отношений.

Приговором суда руководитель отдела земельных отношений района Байтерек признан виновным по п.3 ч.4 ст.361 УК и осужден к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.