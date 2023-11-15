Почти на 12% вырос экспорт казахстанских товаров в страны ЕАЭС

С начала 2023 года экспорт товаров из Казахстана в страны ЕАЭС составил 7 818,8 млн долларов США или на 11,8% больше показателя прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной экономики.

По данным бюронацстатистики, за 9 месяцев 2023 года, товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 20 655,2 млн долларов США, что в номинальном выражении меньше на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В январе-сентябре 2023г. экспорт товаров составил 7 818,8 млн долларов США (больше на 11,8%), импорт – 12 836,4 млн долларов США (меньше на 8,9%)", - говорится в сообщении.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 91,7%, далее следуют Кыргызстан – 4,8%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,2%.

При этом, как отметили в ведомстве, наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 27,7%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 23,7%.

В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 19,6%, металлы и изделия из них – 19,2%.