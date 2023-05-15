Почти две тысячи электромобилей ездят в Казахстане

В марте 2023 года на учет поставлено 162,4 тысячи единиц автотранспортных средств), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики.

Так, по состоянию на 1 апреля этого года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 668 тысячи единиц, из них 87,6 процента – легковые автомобили, 10,3 процента – грузовые и 2,1 процента – автобусы.

Отметим, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель увеличился в 2,3 раза, в том числе легковых автомобилей и автобусов – в 2,3 раза, грузовых автомобилей – в 2,4 раза.