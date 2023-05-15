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Почти две тысячи электромобилей ездят в Казахстане Сегодня, 17:59
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Сегодня, 17:59
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Почти две тысячи электромобилей ездят в Казахстане

В марте 2023 года на учет поставлено 162,4 тысячи единиц автотранспортных средств), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики.

Так, по состоянию на 1 апреля этого года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 668 тысячи единиц, из них 87,6 процента – легковые автомобили, 10,3 процента – грузовые и 2,1 процента – автобусы.

Отметим, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель увеличился в 2,3 раза, в том числе легковых автомобилей и автобусов – в 2,3 раза, грузовых автомобилей – в 2,4 раза.

"По виду используемого топлива 82,4 процента транспорта передвигаются на бензине, доля автомобилей на смешанном топливе – 7,6 процента, дизельном топливе – 7,4 процента. Количество автомобилей на газу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 1642 единицы, в общем количестве транспорта доля газобаллонного авто составила 0,2 процента, еще 1936 единиц автомобилей передвигаются за счет электричества", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 17:59
123
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