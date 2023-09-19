Почти 80 миллионов тенге неправильно использовали коммунальщики в Костанайской области

Прокуратура Костанайской области добилась того, чтобы тариф на тепло, водоснабжение и водоотведение в одном из сёл был снижен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что прокуроры района имени Беимбета Майлина Костанайской области установили, что ГКП "Тобол" не исполняет тарифную смету и нецелевым образом расходовало 79 миллионов тенге из амортизационных отчислений в 2022 году.

"По акту надзора прокуратуры антимонопольным органом приняты меры по снижению тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, производимое ГКП "Тобол" для жителей поселка Тобол, а также введён компенсирующий тариф", - сообщили прокуроры.

Отмечается, что в целях возмещения ущерба ГКП "Тобол" с 1 октября 2023 года снизит тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение для двух тысяч сельчан, в том числе для 87 предпринимателей.