Почти 70 казахстанцев погибли на работе за три месяца

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640 несчастных случаев произошло с казахстанцами на работе во втором квартале текущего года, в результате 69 человек погибли. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 79 человек, в Восточно-Казахстанской – 53, в области Абай – 50, в Павлодарской – 46, в Костанайской – 44, в Актюбинской – 40 человек, в Алматы – 50.

В разрезе отраслей экономики больше всего казахстанцев пострадало на предприятиях горно-металлургического комплекса – 21,8 процента и в строительной отрасли – 10,6 процента.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, стали грубая неосторожность самого пострадавшего (33,3 процента); неудовлетворительная организация производства работ (27,1 процента); нарушение правил безопасности и охраны труда (9,3 процента); нарушение правил автодорожного движения (8,4 процента).

Всего за последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5 процента. Несмотря на это, Минтруда ещё раз призывает руководителей предприятий, где деятельность работников сопряжена с риском для жизни и здоровья, усилить меры безопасности при проведении опасных работ.