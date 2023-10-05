Почти 650 лет обучает школьников педагогическая династия в СКО

Екатерина Ибраева, в девичестве Лукьянченко, гордится своим большим педагогическим кланом. Она представитель третьего поколения учителей в своей семье. 23 члена её династии выбрали призвание - учительство. Их общий стаж сегодня приближается к 650 годам. О том, кто стал родоначальником уникальной династии, Екатерина рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

Педагогический стаж Екатерины Ибраевой - более 11 лет. С намеченного пути учитель сворачивать не планирует. Женщина мечтает пополнить список учителей в своей семье, которые отдали профессии не один десяток лет.

Всё началось с бабушки, Екатерины Федоровны, которая около 40 лет работала с учениками младшего звена в сельской школе. Педагог получила звание отличника образования. Григорий Лукьянченко, её муж, к педагогике отношения не имел. Побывав на фронте, он вернулся домой и трудился в сельском хозяйстве. Супруги воспитали пятерых детей. И уже они продолжили династию учителей, пойдя по стопам матери. Уйти в педагогику решили и их дети. Дяди, тёти, братья, сёстры, снохи и даже зятья Екатерины – все они объединены не только кровными узами, но и одной профессией.

Среди потомков Екатерины Федоровны учителя разных предметов. Кто-то, как и она, отдали себя работе с начальными классами, другие преподают науки, кто-то стал директором школы. Быть частью такого семейного подряда для героини нашего материала стало честью.

"Могу с гордостью заявить, что мои мама и папа были настоящими одарёнными педагогами. Они имели уникальную способность просто и доступно доносить материал, что даже отстающий школьник легко усваивал программу. Такому таланту стоит позавидовать. И когда мы были маленькими, родители не давали скучать. Даже в дороге придумывали разные загадки, задачки, которые развивали мышление и заставляли призадуматься. Такое не может не восхищать. Знаете, с каким нетерпением они ждали начала учебного года? Переживали за своих учеников, знали возможности каждого и находили индивидуальный подход. Они жили своей профессией и по-настоящему переживали за происходящее в школе. Невозможно было не желать быть похожими на них", - призналась собеседница.

Дольше всех в династии Лукьянченко в педагогике оказалась тётя Екатерины, Татьяна. Почти полвека она вела уроки у начального звена в сельской школе.

"Она выбрала направление, которое было у бабушки. И я встречаю первоклашек, веду их до среднего звена. Многое из практики преподавания я позаимствовала у бабушки и родителей. В своё время они давали бесценные советы, направляли. Именно они стали для меня лучшими педагогами, которые объясняли, что детей нужно заинтересовать. Только тогда будет результат. Поэтому мы с учениками часто проводим культурный досуг в театрах или музеях, выезжаем на природу", - сказала педагог.

Собеседница добавила, что профессия учителя, возможно, для кого-то неперспективная и не денежная. Но многогранность педагогики невозможно игнорировать.

"Конечно, не раз приходилось отвечать на вопросы, связанные с выбранной профессией. Многих интересует, почему выбор пал не на прибыльные "Финансы", или почётное врачевание. Почему не мечтала о космосе и звёздах или не выбрала строительную специальность. Удивляет, сколько почему… Закладывать знания в школьников, открывать им новые миры, создавать благоприятную почву для роста и развития личности - это тоже интересно и ответственно. Учитель звучит гордо!" - объяснила педагог.

У Екатерины подрастают два сына. Серьёзно думать о профессии им пока рано. Но старший сын Димаш, оглядываясь на сильную династию, свой педагогический род, задумывается о преподавании математики или физической культуры.