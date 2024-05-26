Почти 62 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома после эвакуации
Сегодня, 10:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:28Сегодня, 10:28
122Фото: МЧС РК
В МЧС обновили статистику по о паводковой ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz.
"По республике вернулись в свои дома 61 966 человек. В эвакопунктах остаются 5 316 человек. Откачано более 26 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", — говорится в сообщении.
Самое читаемое