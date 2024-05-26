Почти 62 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома после эвакуации

В МЧС обновили статистику по о паводковой ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz.

"По республике вернулись в свои дома 61 966 человек. В эвакопунктах остаются 5 316 человек. Откачано более 26 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала", — говорится в сообщении.