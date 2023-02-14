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  • Почти 600 пострадавшим в январских событиях оказал помощь фонд "Қазақстан халқына"
gov.kz Сегодня, 13:41
167
Сегодня, 13:41
167
Фото: gov.kz

Почти 600 пострадавшим в январских событиях оказал помощь фонд "Қазақстан халқына"

Фонд "Қазақстан халқына" продолжает оказывать помощь пострадавшим в трагических январских событиях, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 10 февраля 2023 года Фондом оказана благотворительная помощь 585 пострадавшим на общую сумму 2 миллиарда 249 миллионов тенге:

- семьям 139 погибших граждан РК - 973 миллиона тенге;

- 115 детям в семьях погибших граждан – 230 миллионов тенге;

- 165 тяжелораненым гражданам – 495 миллионов тенге;

- семьям 13 детей, получивших ранения – 39 миллионов тенге;

- семьям 19 погибших военнослужащих, сотрудников ОВД и нацбезопасности - 133 миллиона тенге;

- 111 военнослужащим, сотрудникам ОВД и нацбезопасности, получившим тяжелые ранения - 333 миллиона тенге;

- 23 детям в семьях погибших военнослужащих, ОВД и нацбезопасности – 46 миллионов тенге

Напомним, что Фонд оказывает благотворительную помощь по факту предоставления Генеральной прокуратурой РК подтверждающей информации.

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#Қазақстан халқына #помощь #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:41
167
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