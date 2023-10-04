Почти 500 человек сняли с очереди на жильё в Павлодаре

В Павлодаре 490 человек исключили из списка кандидатов на получение жилья из госфонда после инвентаризации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Ситуацию прояснили в отделе жилищных отношений Павлодара. Как оказалось, у некоторых очередников нет городской прописки, а другие успели приобрести жильё.

"В рамках инвентаризации очереди на жильё из государственного жилищного фонда с августа 2023 года выявлено и снято 490 очередников, имеющих несоответствие - отсутствие прописки в Павлодаре, наличие зарегистрированного права собственности, отсутствие категории", - сообщили в госоргане.

Если павлодарцы не согласны с тем, что их убрали из списка, они могут обратиться с иском в суд. Если суд вынесет соответствующее решение, то истца восстановят в очереди на квадратные метры. Восстанавливают ровно на ту позицию, откуда сняли. Из-за этого на 1-2 позиции назад сдвигаются все следующие очередники.