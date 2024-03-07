Почти 470 тысяч женщин-педагогов трудятся в организациях образования Казахстана

В Казахстане почти 470 тысяч женщин-педагогов трудятся в организациях образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы Министерства просвещения РК, на сегодня в организациях образования страны трудятся 469 533 женщин-педагогов. Из них 28 340 в колледжах, 324 596 в школах, 98 434 в дошкольных организациях.