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Почти 470 тысяч женщин-педагогов трудятся в организациях образования Казахстана

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baigenews.kz Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: baigenews.kz

В Казахстане почти 470 тысяч женщин-педагогов трудятся в организациях образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По данным Национального центра исследований и оценки образования "Талдау" имени Ахмета Байтұрсынұлы Министерства просвещения РК, на сегодня в организациях образования страны трудятся 469 533 женщин-педагогов. Из них 28 340 в колледжах, 324 596 в школах, 98 434 в дошкольных организациях.

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