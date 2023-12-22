Почти 470 машин стоят в пробке на границе Казахстана с Кыргызстаном

У пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы образовались пробки. Ситуацию прокомментировали в Управлении информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области резко увеличился грузопоток из Кыргызстана в Казахстан и другие страны. По состоянию на 17:00 в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находятся 468 грузовиков", - сказано в сообщении.

Все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме.