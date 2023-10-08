Почти 4000 зелёных насаждений высадили на субботниках в Астане
Сегодня, 07:08
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Сегодня, 07:08Сегодня, 07:08
172Фото: акимат Астаны
В Астане прошёл очередной коммунальный субботник в рамках экологического месячника "Жасыл Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Во время субботника высадили около 300 зелёных насаждений. Участие в нём приняли более тысячи человек, в том числе сотрудники Конституционного суда РК, представители бизнеса, предприятий города.
Общая площадь убранных парков, скверов и площадей составила 410 тысяч квадратных метров, привлечено 75 единиц погрузочной техники и 36 единиц грузовой техники.
Всего с начала экологического месячника на субботниках высадили почти 4000 зелёных насаждений. Собрано и вывезено на полигон ТБО столицы более 1700 тонн отходов.
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