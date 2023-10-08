Почти 4000 зелёных насаждений высадили на субботниках в Астане

В Астане прошёл очередной коммунальный субботник в рамках экологического месячника "Жасыл Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Во время субботника высадили около 300 зелёных насаждений. Участие в нём приняли более тысячи человек, в том числе сотрудники Конституционного суда РК, представители бизнеса, предприятий города.

Общая площадь убранных парков, скверов и площадей составила 410 тысяч квадратных метров, привлечено 75 единиц погрузочной техники и 36 единиц грузовой техники.

Всего с начала экологического месячника на субботниках высадили почти 4000 зелёных насаждений. Собрано и вывезено на полигон ТБО столицы более 1700 тонн отходов.