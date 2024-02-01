Почти 300 миллионов тенге оказались должны жители столичного ЖК акимату Астаны

Около 300 миллионов тенге должны вернуть жители столичной многоэтажки в бюджет города. Об этом долге многие из них узнали только недавно. Как выяснилось, на эту сумму в их новостройке несколько лет назад провели ремонт кровли и фасада. Средства на межведомственной комиссии при акимате попросили представители образованного тогда в доме ЖСК. Правда, вернуть их обещали не за счет жителей, а за счет арестованного имущества застройщика на миллиарды тенге, передает корреспондент BaigeNews.kz. В акимате же утверждают, что в новостройке провели ремонт по программе модернизации ЖКХ. Однако на тот момент люди не являлись собственниками недвижимости, так как не имели документы, поэтому не могли подписывать согласие на участие в программе.

Как рассказывает жительница ЖК "Магистральный 3" Мейркуль Ербекеева, квартиру в этом доме она купила еще четыре года назад. При этом об имеющемся долге ничего не подозревала.

"Мы не знали, что ЖСК взяли деньги на модернизацию нашей новостройки. И через год после покупки выясняется, что есть долг - огромная сумма – 270 миллионов тенге, которые якобы были взяты для обновления фасада и крыши дома, и которые мы теперь должны оплачивать в течение 15 лет. У меня трехкомнатная квартира и выходит, что я должна оплачивать где-то около 8 тысяч тенге ежемесячно в течение 15 лет", - возмущается женщина.

По ее словам, она, как и другие жители, не согласна выплачивать эту сумму. Люди стали разбираться в этом вопросе и обнаружили несколько интересных фактов.

"Дом был сдан, но в эксплуатацию нет. И в этот момент начался судебный процесс и посадили застройщиков. А дом на основании решения суда перешел на баланс ЖСК "Аристо Успех". Его создали по инициативе МВК. На тот момент было 80 % дольщиков, собственников было очень мало. Это при том, что деньги на модернизацию дают только в том случае, когда дом полностью сдан и там все собственники должны были быть. В этот момент, я считаю, они обманули государство и взяли эту сумму", - продолжает Мейркуль Ербекеева.

К слову, в интернете сохранилось видео из того самого совещания, на котором председатель ЖСК на очередном заседании МВК просит те самые 270 миллионов тенге. При этом средства обещает вернуть за счет арестованного имущества осужденных застройщиков.

"Председатель ЖСК говорит на комиссии представителям акимата, что застройщики должны нам миллиард с лишним. Мы эти деньги вернем. На тот момент, когда она просила (председатель ЖСК – прим.автора) деньги у города, у нее не было мыслей, что они лягут, как "модернизационные". Они брали деньги в долг на основании судебного процесса, от застройщиков им должны были перейти больше миллиарда тенге", - поясняет жительница дома.

Она недоумевает, как эти средства могли выделить по программе модернизации без согласия жителей, у которых на тот момент просто не было документов на квартиры. По словам женщины, дом был в плохом состоянии, а владельцам квартир пришлось самостоятельно его ремонтировать.

Жилой комплекс "Магистральный 3" построили еще в 2015 году. Дом тогда практически полностью заселили, а на первых этажах заработали торгово-офисные помещения. После на застройщика, возводившего многоэтажку, возбудили уголовное дело. В городе у него были другие незавершенные объекты. Сам Магистральный состоял из трех блоков. Если первые два уже практически были готовы, то третий оказался проблемным.

Руководителей стройкомпании обвинили в хищении вложенных дольщиками денег. Однако, как рассказывают жители, проблемным почему-то признали сразу все три блока. Несмотря на то, что в первых двух уже проживали люди и работали коммерческие помещения. Весь объект по решению акимата передали образованному тогда ЖСК "Аристо Успех".

Собственник помещения в этом же жилом комплексе Виктор Сапиров считает, после ввода в эксплуатацию ЖСК уже не имел право достраивать дом, так как это должны были делать собственники квартир.

"Но они взяли деньги в городском бюджете под предлогом якобы у них в уголовном деле есть имущество, на которое они имеют право требования. ЖСК в 2019 году уже обманывали МВК, у них не было никакого имущества, права требования на имущество. Потому что в 2018 году в марте им уже отменили его по решению суда, то есть это уже факт мошенничества. В дальнейшем уже когда им выделили эти деньги, не знали, как их погасить, и они придумали схему - повесить на жильцов дома", - утвержает он.

По словам председателя ЖСК "Аристо Успех" Замзагуль Темирболат, в 2017 году была осуждена группа застройщиков. После чего и образовалось их ЖСК. На скамье подсудимых по этому делу оказались 8 человек.

"На застройщике не было никакого имущества, было имущество арестовано третьих лиц, следствием оно было оценено на 8 миллиардов тенге. Значит, более 300 обманутых дольщиков нашего ЖК "Магистральный", были признаны потерпевшими и мы рассчитывали на то, что сможем возместить ущерб потерпевших путем реализации имущества арестованного. С 2017 года мы начали обращаться в госорганы, суды, в прокуратуру для того, чтобы нам этот ущерб возместили. Все суды, также прокуратура, говорили о том, что мы уже проживаем в своем доме", - комментирует представитель ЖСК "Аристо Успех".

Суды, продолжает она, отказывают им в возмещении ущерба. А сами представители кооператива неоднократно подавали гражданский иск.

"На балансе ЖСК есть отсуженное имущество, есть паркинги, по которым договоры признаны недействительными. Есть имущество, которое мы хотим передать в счет взыскания, чтобы жильцы не платили, частично закрыть этот долг и также мы пытались передать исполнительные листы в "Оркен кала" (оператор программы модернизации ЖКХ – прим.автора) или ЕКК, чтобы они взыскали, так как в наших полномочиях уже нет и мы не можем взыскать. По этому вопросу мы пытались попасть и к акиму на прием, не можем никак попасть, потому что он нас больше года не принимает", - продолжает женщина.

Жители же недоумевают, как могли ввести их дом в эксплуатацию, если чиновники считают, что он не был достроен. При этом в эксплуатацию его ввели в таком же состоянии, в каком и забрали у застройщика.

Тем временем, в акимате поясняют, что жилой комплекс признали проблемным из-за аварийного состояния фасада и отдельных частей конструкций. А сам объект не был введен в эксплуатацию. После чего на межведомственной комиссии акимата Астаны по вопросам долевого участия в жилищном строительстве (МВК) рекомендовали создать жилищно-строительный кооператив. На вопрос, на каком основании из бюджета выделили средства на ремонт новостройки, власти города пояснили, мол, хотели "снять социальное напряжение".

"В целях снятия социального напряжения МИО было принято решение о проведении капитального ремонта фасада и кровли многоквартирного жилого дома ЖК "Магистральный-3", расположенного по проспекту Б.Момышұлы, дом 15/2, 15/3, через программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства. В рамках данной программы выделены средства на общую сумму 270 318 695 (двести семьдесят миллионов триста восемнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) тенге, с условием обеспечения возвратности", - прокомментировали в акимате.

Чиновники отметили: возврат средств обеспечивается собственниками квартир и нежилых помещений, исходя от доли площади в общем имуществе. Рассчитываться им придется в течении 7 - 15 лет.

За комментарием мы также обратились в Антикоррупционную службу и Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, проводили ли они проверку на предмет законности выделения этих денег ЖСК "Аристо Успех". Однако там оказались не в курсе этой ситуации и сообщили о другом обращении против этого же ЖСК.

"В 2022 году рассмотрено обращение Смагуловой Г.С. в интересах ЖСК "Жас Отау- Happy Town" по фактам противоправных действий ЖСК "Аристо-Успех", которое направлено по компетенции в Департамент полиции г. Астаны для рассмотрения по существу. Иными указанными в запросе сведениями не располагаем", - ответили в Антикоре.

В надзорном органе нам ответили, что не проводили проверку указанного ЖСК и деятельности Межведомственной комиссии акимата Астаны.

Между тем, после проверки, прокуратура завела уголовное дело против должностных лиц подведомственной акимату компании ТОО "Елорда курылыс компаниясы", которая отвечает за завершение долгостроев. Но разглашать детали не пожелали, сославшись на тайну следствия.

Фото: Гульнара Джусупова.